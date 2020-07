Napoli, pronti dopo otto mesi i due campi di calcio a 5 nel Parco Corto Maltese

Alla presenza del sindaco Luigi de Magistris e dell’assessore allo Sport Ciro Borriello, sono stati riconsegnati, al termine dei lavori di ripristino funzionale e riqualificazione, due campi di calcio a 5 all’interno del Parco Corto Maltese in via Hugo Pratt a Scampia.

I lavori erano cominciati lo scorso novembre ed erano stati sospesi a causa dell’emergenza Covid.



La riqualificazione realizzata grazie all’assessorato allo Sport del Comune di Napoli ha avuto un costo di circa 80mila euro.

Per entrambi i campi, che sono stati immediatamente messi a disposizione dei ragazzi del parco, sono state realizzate le nuove recinzioni, le reti parapalloni, le pavimentazioni in erba sintetica ed installate le nuove porte per il calcetto.

