Napoli, cancelli aperti anche di notte al Peter Pan Park: «Così distruggeranno tutto»

«Da oggi Fuorigrotta non avrà più il suo parco e i bambini del quartiere torneranno a giocare in strada». Queste le parole dei membri dell’associazione “l’Urlo” che poco più di un anno fa bonificarono e misero a nuovo l’area in cui oggi sorge il Peter Pan Park, un piccolo parco dei divertimenti dotato di giostre e intrattenimenti per i bambini, diventato da tempo un punto di ritrovo anche per le famiglie della zona. Un'ordinanza comunale, però, ha imposto ai membri dell’associazione di tenere aperti i cancelli di quello che è suolo comunale e quindi non recintabile e questo ha scatenato l’ira dei residenti e dei fruitori del parco che proprio ieri sera hanno dato vita a una protesta, volta a manifestare tutto il loro dissenso.«I genitori hanno deciso di dare vita a una vera protesta - dichiara la consigliera della X Municipalità Laura Carcavallo - e prendendosi per mano hanno formato un cancello umano a simboleggiare la loro voglia di mantenere il parco così com'è adesso. Siamo sicuri che nel giro di pochi giorni tutta l’area sarà vandalizzata e tornerà allo stato di abbandono e degrado in cui era prima. Faremo tutto quello che è in nostro potere per permettere ai bambini di continuare a giocare nell’unico parco attualmente funzionante nell’area compresa tra Fuorigrotta e Bagnoli».