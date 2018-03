Mercoledì 7 Marzo 2018, 14:55 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 14:55

Cominceranno il 12 marzo i lavori dell'Enel sul tratto di corso Vittorio Emanuele compreso tra piazzetta Cariati e piazza Mazzini a Napoli per il potenziamento della rete di distribuzione elettrica. I lavori saranno effettuati con un cantiere mobile di circa 50 metri, a partire da piazzetta Cariati, che occuperà parte della carreggiata, e pertanto, saranno effettuati senza interruzione del traffico. Nei tratti di volta in volta interessati sarà vietata la sosta su ambo i lati e la circolazione sarà disciplinata a senso unico alternato. L'ultimazione dei lavori è prevista per il 14 maggio prossimo.