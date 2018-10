Napoli, lavori ai Decumani: sprint per salvare la fiera di Natale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Ottobre 2018, 07:00

Il Comune rifà il look ai Decumani sotto Natale. Via dell'Anticaglia, Porta Capuana e il Decumano Maggiore saranno oggetto dei maggiori interventi nell'ambito dei lavori Unesco. Mentre proseguono i cantieri su piazza Mercato, quasi ultimati, e su via San Giovanni a Carbonara, che invece continueranno fino a luglio. Il passo successivo saranno piazza del Carmine, dove si prevede di cancellare il parcheggione delle strisce blu, oggi preda degli abusivi, e via Duomo, che sarà ripavimentata con i basoli di via Marina. Il primo cantiere ai Tribunali a partire in questi giorni sarà quello dell'Anticaglia. Palazzo San Giacomo conta di aprirlo entro metà ottobre, per concluderlo in tempi record nel giro di 40 giorni, in modo da non impattare sulle fiere del Natale di San Gregorio Armeno, che porteranno al centro storico migliaia di persone. I lavori prevedono di rifare le strade con il basolato. I cardini, di volta in volta, saranno chiusi al traffico, lasciando libero un passaggio pedonale, le auto passeranno per i vicoli vicini. Nonostante le transenne, i disagi per la circolazione dovrebbero essere contenuti, visto che già oggi le aree sono inserite nella Ztl del centro storico, e passano solo motorini, residenti e mezzi di soccorso. «È indispensabile predisporre un piano traffico per il Natale o la città sarà congestionata commenta il consigliere comunale Ciro Langella, delegato alla viabilità pubblica non di linea Per questo terremo un consiglio comunale il 22 ottobre, per regolamentare anche il flusso dei bus turistici». In totale sono 6 i cantieri terminati, attualmente in fase di collaudo e rendicontazione. Circa una decina sono in corso.