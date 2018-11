Il sovrintendente Garella: «Metrò, il Plebiscito resta la soluzione migliore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 14 Novembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sulle grate al Plebiscito decideremo nel giro di una decina di giorni. È un tema importante e non credo che si possano tenere in sospeso per mesi enti, stazioni appaltanti e società. Aspettiamo di leggere le carte che saranno trasmesse dal Comune. E contiamo di arrivare in tempi rapidi alla conclusione». È chiaro il sovrintendente Luciano Garella, che in questi giorni è fuori città e non ha ancora potuto visionare il dossier realizzato da Metropolitana di Napoli e Ansaldo Sts e consegnato lunedì a Palazzo San Giacomo. «Confidiamo - spiega - che le società abbiano impiegato questi 20 giorni per meglio definire gli elementi di contorno che sono stati già alla base della prima autorizzazione. Aspettiamo di vedere gli approfondimenti, le relazioni e i grafici integrativi, prima di poterci esprimere». Costi esorbitanti, tempi e ingombri moltiplicati, impatto archeologico e rischi geologici, oltre a numerose interferenze con i sottoservizi, i motivi principali contenuti nel dossier che sconsiglierebbero, secondo i tecnici, la localizzazione della camera di ventilazione del metrò della Linea 6 in Largo Carolina e giocherebbero, invece, a vantaggio di piazza del Plebiscito, dove si trovano già le cavità realizzate negli anni '90 per l'ex Ltr, individuata come unica soluzione percorribile. «Non conosco i documenti - ribadisce Garella - ma è comprensibile che i tecnici sottolineino come utilizzare dei locali già esistenti, anziché scavare un pozzo ex novo, sia più sicuro».«Valuteremo i documenti. Non è escluso che possano essere sottoposti anche all'attenzione della Direzione generale del Mibac. Per come si è determinata, si tratta di una procedura singolare, che si decide in corso d'opera».