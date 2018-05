Si allarga il cantiere del metrò, traffico subito in tilt a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 27 Maggio 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 08:30

Si allarga il cantiere del metrò di piazza Municipio e il traffico subito si blocca. A causa dei lavori, infatti, la carreggiata allo sbocco di via Depretis, terminale ultimo dell'asse costiero di via Marina per chi arriva in città dalla porta est, negli ultimi giorni è stata ridotta a sole due corsie. Sette metri di spazio che si sono trasformati presto in un imbuto per la circolazione, con grosse difficoltà di transito soprattutto al passaggio dei bus turistici, che quando imboccano l'incrocio rischiano di restare imbottigliati. Lavori necessari, visto che gli operai sono impegnati nella sistemazione definitiva dell'intersezione a metà carreggiata. Il nuovo dispositivo di traffico durerà circa un mese.La Stazione di piazza Municipio, quindi, dovrebbe essere pronta tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, assieme al Parco Archeologico, per il quale si prevede di concludere il progetto esecutivo entro quest'anno, e l'uscita nel Porto. La stazione Linea 1, infatti, è già operativa, i treni circolano regolarmente. Mancano solo gli ultimi dettagli, assieme alla realizzazione dell'area museale, incluso il corridoio di collegamento, di oltre 20 metri, con il Porto. Poi, bisognerà mettere mano alla riqualificazione delle aree di superficie, tra piazza Municipio e via Acton-via Cristoforo Colombo. Contemporaneamente si sta lavorando anche alla stazione della Linea 6, che si interscambia con la Linea 1.