Molo Beverello a Napoli, il dribbling tra i disagi nel cantiere infinito

Il presidente dell’autorità portuale l’aveva annunciato con largo anticipo: per l’estate del 2022 il Beverello resterà un cantiere. «Faremo il possibile per rendere accettabile l’area degli attracchi, in modo da poter accogliere degnamente le persone che vorranno raggiungere le isole, ma i tempi di completamento dei lavori restano ancora estremamente lunghi», spiegò Andrea Annunziata al Mattino agli inizi di gennaio. È stato di parola il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati