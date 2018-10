Napoli, cantiere occupato: lavori ancora fermi e via Marina nel caos

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Ottobre 2018, 09:00

Cantiere ancora bloccato in via Marina. Sembrava tutto pronto per ripartire a metà ottobre. C'era l'ok della nuova ditta, il Consorzio Infratech, il Comune aveva anche avvisato i sindacati edili e la società aveva contattato gli operai. E, invece, è arrivato ancora uno stop. I lavori sono slittati, perché il cantiere è ancora occupato dalle transenne e dal materiale di proprietà della vecchia ditta, alla quale il Comune ha rescisso il contratto a giugno. Palazzo San Giacomo, quindi, per velocizzare le operazioni, ha chiesto un parere all'avvocatura comunale per poter procedere alla rimozione del materiale e conservarlo in deposito, dove potrà essere ritirato tranquillamente dalla ditta. «Si stanno ultimando le operazioni prima della consegna dell'area di cantiere spiega l'assessore alle Opere Pubbliche, Mario Calabrese confidiamo di far ripartire i lavori entro la prossima settimana o subito dopo il ponte di Ognissanti».