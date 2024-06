Operai a lavoro in piazza detta Bisignano a Barra, nella zona orientale di Napoli. Questa mattina è stato aperto il cantiere per la riqualificazione dello spazio che si apre davanti lo storico e omonimo Palazzo, una delle centoventidue ville vesuviane del Miglio d'Oro. Il restyling, da centomila euro, mira ad assicurare decoro e sicurezza dopo anni di criticità e degrado.

Il progetto curato dai tecnici della VI Municipalità - l'ente che amministra i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio - consente di riparare marciapiedi, pavimentazioni, ringhiere e recinzioni. E di mettere mano a caditoie, tombini, segnaletica e cartellonistica turistica. Altresì, le risorse sono fondamentali per curare il verde della piazza incastrata tra corso Sirena e via Nicola Stigliola: si potano le chiome e si mettono in sicurezza diversi alberi. Per migliorare il decoro saranno posate nuove fioriere e, a servizio dei residenti, si installano attrezzi per gioco e attività fisica all'aperto. L'intervento, inoltre, è utile a rimuovere situazioni di pericolo più volte evidenziate dai residenti: si mette mano, in particolare, ai gazebo pericolanti e ai diversi dissesti.

Dunque, si opera per consentire ai tanti residenti di vivere pienamente la grande piazza davanti Villa Roomer e di valorizzare lo spazio che, negli ultimi tempi, è stato preso di mira da vandali e delinquenti. A febbraio scorso si è verificato l'ultimo di una serie di episodi anomali con il furto delle telecamere di videosorveglianza installate poche ore prima proprio per monitorare il passaggio continuo di persone e l'utilizzo del luogo specie nelle ore di buio.





«Su piazza Bisignano iniziamo a risalire la china. Dopo anni di abbandono e degrado iniziano le opere di riqualificazione della piazza con le risorse sposate dal gruppo comunale del Movimento 5 Stelle nel bilancio 2023 con le quali realizzeremo oltre il ripristino del gazebo, delle fioriere e delle grate, un'area di fitness outdoor libera e fruibile per tutti», afferma Patrizio Gragnano, consigliere del Movimento 5 Stelle della VI Municipalità, che sottolinea: «Da tempo i gruppi uniti di Comune e Municipalità hanno puntato tutto sugli spazi da ridare al territorio. Il prossimo step sarà quello di ripristinare il sistema di videosorveglianza divelto a febbraio e trovare le risorse per dare un futuro al polifunzionale di piazza Bisignano».

«Prendo atto di questo intervento positivo frutto dell'iniziativa di singoli consiglieri comunali che ringrazio, in questo caso il consigliere Ciro Borriello. Non posso tuttavia occultare il malessere istituzionale per una Municipalità con fondi pari a un terzo del fabbisogno minimo e l'impossibilità di fornire risposte alle tante domande» evidenzia Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità, che spiega: «Il singolo emendamento o l'iniziativa estemporanea assomiglia alla logica della ruota della fortuna e non del decentramento amministrativo. Meglio poter dire ai cittadini di non avere nulla e demandare al Comune che poter corrispondere a quote così insufficienti delle domande e dei bisogni».