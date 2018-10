Cantiere Plebiscito, l'ira dei comitati: «Si spostino le grate in largo Carolina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Ottobre 2018, 10:30

Il dossier sulle grate del metrò a piazza del Plebiscito è destinato a finire sulla scrivania del Governo. Oggi il Movimento 5 Stelle presenterà due interrogazioni, una alla Camera, l'altra al Senato, al ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, per chiedere chiarimenti sulla scelta di realizzare la camera di ventilazione proprio nell'emiciclo della basilica di San Francesco di Paola.Parallelamente dall'associazione Italia Nostra è partito un appello al ministero a revocare in autotutela il parere favorevole, al momento solo provvisorio, della Sovrintendenza di Napoli per le grate che fungeranno da sfiatatoio. Ancora prematura la scelta del materiale, per la quale ci sarà un incontro tecnico nei prossimi giorni. Il cantiere, infatti, dovrebbe durare 13 mesi e le griglie rappresentano l'ultimo step. Per realizzarle ci vorrà circa un mese.