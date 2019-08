Cantieri Unesco nel cuore di Napoli: lavori a rilento, pronte solo cinque opere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 26 Agosto 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque interventi terminati, 12 cantieri aperti, 4 aree di lavoro di prossima apertura, 3 in fase di progettazione e 2 gare in corso. Questi i numeri e lo stato dell'arte dei cantieri Unesco che da anni impegnano le strade del centro di Napoli. La cifra totale da spendere per il restyling delle vie storiche della città resta di 100 milioni. Di questi soldi, spiega l'assessore comunale all'Urbanistica Carmine Piscopo, «è stato impegnato oltre il 50%: i primi 3 lotti da soli hanno superato i 30 milioni di investimenti».