Napoli, è ancora caos funicolari: restano chiusi tre impianti su quattro

Domenica 1 Luglio 2018, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora caos per le funicolari di Napoli, chiusi gli impianti di Chiaia, Montesanto e Mergellina per mancanza di personale. Funziona solo la Funicolare Centrale. Beffa per chi avrebbe voluto raggiungere la fermata Montesanto in funicolare per assistere al viaggio inaugurale del Cuma Express delle 9,30 dell’Eav. La Funicolare di Chiaia era stata chiusa anche ieri pomeriggio per l’assenza dei dipendenti.L'Anm ha disposto il congedo d'ufficio per tutto il restante personale presente sugli impianti che resteranno chiusi e contestualmente, vista l’insostenibilità della situazione, ha proceduto alla doverosa attività di trasmissione all’autorità giudiziaria della relazione espositiva dei fatti e della documentazione di supporto affinché si attivino tutte le procedure giudiziarie di carattere penale volte a tutelare gli interessi degli utenti e dell’azienda.