Napoli, caos nella metropolitana linea 1: due ore senza treni e pendolari a piedi nelle gallerie

Giovedì 17 Gennaio 2019, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2019 14:02

Caos nella metropolitana linea 1, dove stamattina per circa due ore si è verificato il blocco del servizio da Dante a Garibaldi, a causa di alcuni viaggiatori a bordo treno i quali in galleria, tra Toledo e Municipio, hanno manomesso e forzato le porte del treno e si sono inoltrati nel tunnel. I dirigenti del traffico dopo aver ricevuto la comunicazione dal macchinista, hanno interrotto la circolazione dei treni così come protocollo di sicurezza, sulla tratta Garibaldi-Dante. Solo dopo aver effettuato le dovute ispezioni in galleria e avuto la certezza che nelle gallerie non era presente più nessuno si è potuta riprendere la circolazione.«I coordinatori dalla sala operativa - afferma Fabio Cuomo Vice Segretario Regionale Orsa Trasporti - in collaborazione con i macchinisti, hanno cercato di accelerare tutte le procedure per ripristinare il prima possibile la circolazione dei treni su tutta la tratta cercando di causare minor disservizi possibili per l'utenza»