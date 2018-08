Napoli capitale dell'Islam, festa del sacrificio in piazza Garibaldi: «Dov'era la vigilanza?»

Martedì 21 Agosto 2018, 11:40

Centinaia rappresentanti della religione islamica questa mattina si sono dati appuntamento in piazza Garibaldi a Napoli. Motivo dell’incontro è l’Eid Al Adha meglio conosciuta come “festività del sacrificio”. In questa occasione in diversi paesi del mondo, in segno di sottomissione e obbedienza, vengono sacrificati capretti e altri animali domestici. Fortunatamente tutto questo non si è verificato questa mattina, come ha assicurato il responsabile dell’immigrazione Cgil Campania Jamal Quaddorah, ma la protesta dei residenti è stata comunque forte.«Non possiamo credere che per una riunione del genere non ci sia stato nessun controllo e nessuna vigilanza da parte delle autorità preposte - lamentano i residenti - Crediamo che un incontro di questa portata debba essere svolto in totale sicurezza, soprattutto per noi cittadini che viviamo qui. Ci sentiamo invasi e non tutelati in queste circostanze. Chiediamo che cose del genere non si ripetano più in queste condizioni. È necessario un controllo capillare su chi intende riunirsi in questo modo al centro di una delle piazze più frequentate della città».