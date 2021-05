«Napoli Capitale» pulisce le strade della movida di Chiaia

Manifestazione della lista civica 'Napoli Capitale': candidati e militanti della omonima associazione hanno spazzato le strade della movida di Chiaia e poi in una manifestazione pubblica, dove hanno parlato cittadini e candidati, hanno spiegato le ragioni della loro iniziativa.

Secondo Enzo Rivellini, presidente di Napoli Capitale «Napoli non è solo una 'carta sporca' come mirabilmente dice Pino Daniele. È altro: è cultura, bellezza, storia, civiltà. Ma è anche una 'carta sporca' per quei pochi che le gettano senza un minimo di senso civico e per i tanti che non le alzano da terra facendo finta di non vederle. È chiaro che per noi le 'carte sporche' sono anche la delinquenza, l'indifferenza e l'egoismo. Parliamo chiaro: siamo all'ultima spiaggia, all'ultima occasione il prossimo sindaco, i prossimi consiglieri, comunali e municipali, con i fondi europei e il post pandemia potranno assicurare a noi e ai nostri figli un futuro felice. Al contrario se falliranno il destino di Parthenope e dei suoi figli sarà segnato negativamente. Per questo prima di criticare e incolpare agli altri le cose che ognuno può fare da sè, armiamoci di scope e alziamo le carte sporche».

Rivellini aggiunge che «la manifestazione di oggi è una 'chiamata alle armi' ai tanti indifferenti, ai tanti che criticano ma che nulla fanno.« Ad esempio per ben due volte Napoli ha votato quella sciagura, quell'incompetente di De Magistris ma nessuno, in particolare chi lo ha votato la seconda volta, fa un minimo di autocritica. Addirittura in settimana un autorevole candidato a sindaco, un uomo che ha avuto la fortuna di essere stato designato ministro e rettore e che da Napoli e i napoletani ha avuto tanto, dopo mesi di tentennamenti ha rifiutato l'onore più grande, quello di rappresentare la propria comunità, perché il compito del futuro sindaco è complicato e difficile. Caro Manfredi volevi per caso l'incoronazione papale e i poteri speciali di Superman per rappresentare Napoli e i napoletani? Chi ama Napoli non fa il ragioniere o l'egoista ma butta il cuore oltre l'ostacolo». «Noi - dice Rivellini - amiamo Napoli e noi non abbiamo paura, non abbiamo calcoli egoistici da fare e siamo in piazza, armati di scopa e paletta, pronti a rimboccarci le maniche per la nostra città. E non buttiamo ma anzi alziamo le carte sporche che altri hanno buttato. Questa manifestazione che sarà replicata in tutti i quartieri di Napoli speriamo motivi i tanti napoletani per bene che amano Napoli (e il Napoli)».