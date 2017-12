Capodanno 2018: ecco il logo dell’evento in piazza Plebiscito disegnato da Roxy in the box

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 17:36

San Gennaro che tiene in braccio la sirena Parthenope. Religione e mitologia unite in una sola immagine. Le due anime della città che si stringono, aspettando lo scoccare della mezzanotte e l’inizio della festa. È il logo che pubblicizza l’evento che si terrà il 31 dicembre in piazza Plebiscito, dove si riunirà gran parte dei napoletani per aspettare insieme l’arrivo del nuovo anno, festeggiandolo tra musica, brindisi e fuochi d’artificio. E sul palco quest’anno i mattatori dello spettacolo – prodotto dalla Jesce Sole e che sarà trasmesso in diretta tv da RTL 102.5, la prima radio d’Italia, sui canali 36 del digitale terrestre e 750 della piattaforma Sky – saranno i Terroni Uniti e Capitan Capitoni e i Fratelli della costa, i due collettivi di musicisti che negli ultimi tempi a Napoli stanno spopolando. E con loro ci saranno Gianni Simioli, Teo Teocoli, Pio e Amedeo. E altri nomi si stanno aggiungendo in queste ore.L’immagine simbolo dell’evento, invece, è dell’artista Roxy in the box, anche lei molto attiva in città negli ultimi anni e che ha riscosso molti successi di pubblico e di critica. «Più che un logo è un segno, e sono stata felicissima che l’abbiano affidato a me – spiega la sua creatrice –. L’arte visiva associata alla musica ha sempre creato una forza incredibile nel voler raccontare qualcosa di veramente importante come questo capodanno tutto napoletano». E sul significato dell’opera, specifica: «La Sirena Partenope rappresenta la città di Napoli, il San Gennaro invece è il popolo napoletano. In questo caso il mio lavoro vuole sottolineare che dovrebbero essere i cittadini a prendersi cura in primis della città al di là di ogni amministrazione e politica». E aggiunge: «E poi mi piaceva immaginarmi che la Sirena Partenope potesse uscire dalle acque per una notte sorretta e protetta dal Gennaro, quindi da tutti noi. Dal suo popolo».Un messaggio che comunque vuol essere benevolo, visto il buon feeling che quest’artista ha con la sua città: «Il mio rapporto con Napoli è sano. Riconosco tutti i suoi problemi, come riconosco tutte le sue bellezze e potenzialità. Napoli è un’anima vecchia che continua a raccontarmi storie e di cui non posso fare a meno. Questo è il motivo per cui vivo e lavoro qui». E anche il bilancio che fa dell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle è positivo: «Per me è stato un anno buono. La città risponde sempre bene quando capisce che un artista che ha deciso di restare e lavorare qua vuole comunicare con il mondo partendo da Napoli e portarla sempre con sé». Un piatto della bilancia che invece per la città è difficile stabilire da quale parte penda: «Per lei il 2017 è stato quello del boom turistico, ma non è cambiato molto rispetto ai vari eventi criminosi che la nostra città vive da sempre. Perciò, non so definire bene ciò che provo rispetto alla città e all’anno che sta per terminare».Al contrario, sulle sue aspettative per il 2018 ha le idee più chiare: «Nel 2018 mi aspetto che con questo boom turistico tutti possano lavorare meglio – si augura Rosaria Bosso, com’è registrata all’anagrafe Roxy in the box –. Mi aspetto che vengano fatti gli investimenti giusti e mirati. Mi aspetto che alla bellezza non si contrapponi più il male». E alla fine ammette di essere stata forse un po’ troppo ottimista: «Sì, lo so, è una fantasia, ma sono pur sempre un’artista!».