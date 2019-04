Capodichino-Stazione-Beverello, via al taxi collettivo: 6 euro a persona

Mercoledì 24 Aprile 2019, 17:09

Da sabato 27 aprile sarà attivato, in forma sperimentale, il nuovo servizio di taxi collettivo per il collegamento aeroporto di Capodichino - Stazione Centrale - Molo Beverello e viceversa. Il servizio è stato attivato in attuazione della delibera di giunta comunale n.634 del 20.12.2018 proposta dell'assessore alle Infrastrutture e al Trasporto, Mario Calabrese. Il nuovo servizio prevede il collegamento tra i tre hub cittadini: l'aeroporto di Capodichino, la Stazione Centrale e la Stazione Marittima/Molo Beverello.Per consentire un facile riconoscimento, i taxi di turno che effettuano questo specifico servizio, esporranno sul parabrezza anteriore una tabella con su scritto Taxi Collettivo con il logo del Comune di Napoli, l'indicazione del percorso e l'importo della tariffa a persona. Il costo per il singolo passeggero è pari a 6 euro comprensivo di bagagli. I tassisti che intendono effettuare il trasporto cumulativo non avvieranno il tassametro e applicheranno la tariffa di 6 euro a passeggero per ogni singolo percorso di andata o di ritorno, indipendentemente dalle fermate intermedie. Prima della partenza, i tassisti dovranno rilasciare, a ciascun utente, una ricevuta. La partenza dovrà avvenire dopo 15 minuti dall'arrivo dei primi 3 passeggeri.