Napoli, Capodimonte: inaugurati i campi di Villa Capriccio all'insegna di Sport e Prevenzione

Dopo all’incirca sei anni dall’inizio dei lavori, conclusisi nel 2020, sono stati finalmente inaugurati i due campetti sportivi della Villa Il Capriccio, antico podere, oggi parco pubblico di proprietà del Comune di Napoli. I due mini-impianti sono stati ristrutturati con fondi comunali per un costo complessivo di circa 350mila euro, mentre il parco urbano è stato sottoposto ad un importante intervento di manutenzione arborea e della vegetazione grazie al progetto di Regione e Anpal che ha visto l’impiego di unità lavorative della storica vertenza Bros. In concomitanza con le «Giornate Europee dello Sport e della Prevenzione», a suggellare il ritorno nelle disponibilità della cittadinanza, in special modo dei più giovani, del campo da pallacanestro e di quello da pallavolo, oggi, sabato 15 ottobre, c’è stato un evento con dimostrazioni sportive, lezioni e la possibilità di effettuare visite preventive gratuite, che ha visto la partecipazione di centinaia di residenti della Municipalità 3 Stella-San Carlo all’Arena.

Esulta il presidente dell’ente Fabio Greco in occasione del taglio del nastro: «Insieme si possono fare tante cose e raggiungere gli obiettivi. La politica senza le associazioni e i cittadini non può fare nulla. Siamo riusciti a portare tantissima gente in questo parco. Ringrazio la Regione Campania che con il progetto Anpal e i lavoratori Bros hanno riqualificato questo parco. Presto grazie a un bando avremo la possibilità di usufruire del campo grande. Sapete che quel campo è a reddito per cui c’è bisogno di tutta una serie di regolamenti e burocrazie varie. Mentre i campi piccoli saranno usufruibili da parte di tutte quelle associazioni che presentano un progetto e dai cittadini della Municipalità a titolo totalmente gratuito». Questioni di mesi, dunque, per far sì che anche il campo di calcio a undici della Villa possa tornare nuovamente alla vita.

Soddisfatta anche la presidente della commissione sport della terza Municipalità, Giuliana De Lorenzo, che si è spesa in prima persona per l’organizzazione della due giorni all’insegna di sport e salute: «Sapevamo non sarebbe stato semplice, ma ci abbiamo provato e soprattutto creduto. Nonostante le tantissime difficoltà che sono alle spalle di un evento del genere, è stato un successo incredibile: centinaia di bambini, tantissime associazioni e soprattutto una partecipazione incredibile dei cittadini, sia per la prevenzione che per praticare le varie discipline sportive presenti».

Le visite concesse a titolo gratuito da Vermamedica, AG - Prevention, Asius e Asl per la microchippatura, hanno raggiunto numeri altissimi con circa 200 visite e 70 prelievi. Grande il contributo delle associazioni sportive presenti: Associazione Brancodimonte, Napoli Obliqua, Eden Gym, Csi Napoli, Arenaccia Sporting, ANGE Guardie Ambientali, Sporting Aminei F.C, Athletic Piscinola Marianella, San Gennaro Sporting, ASD Funiculà, Associazione Liberamente, Associazione Antonio Cesarano, Sala d’arme Anna Maria, Associazione insieme per i Ponti Rossi, la Boxe di Cosimo Borgo, lo Yoga di Marianna Arcopinto e l’Ordine degli Psicologi della Campania. Hanno inoltre partecipato all’iniziativa l’Assessore allo Sport del Comune, Emanuela Ferrante, l’Europarlamentare Andrea Cozzolino, e i consiglieri comunali Gennaro Acampora, Salvatore Flocco, Pasquale Sannino e Fulvio Fucito. Domani in piazza Gian Battista Vico a partire dalle 10,00 ci sarà la seconda parte della rassegna dedicata al binomio vincente, sport e salute.