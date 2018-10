Napoli, la Caporetto dei negozi storici: decine di commercianti gettano la spugna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 11:00

I numeri la dicono lunga. Soltanto negli ultimi sette mesi nella provincia di Napoli hanno chiuso 600 attività commerciali. Nel capoluogo campano in questa Caporetto commerciale sono, tanto per cambiare, due zone a pagare il conto più salato: Chiaia e l'area del Vomero-Arenella. Ieri il nostro giornale ha spiegato come l'avanzata del mondo imprenditoriale cinese stia letteralmente divorando fette di mercato prestigiose. In quelle stesse vetrine che un tempo esibivano capi di abbigliamento o calzature di alta qualità artigianale oggi campeggiano fiori di plastica, lampade a neon, coltelli da cucina, penne laser e molto altro ancora. In questa triste abdicazione merceologica, a pagare il conto più salato, ancora una volta, è stato il quartiere Vomero.Serrande abbassate per sempre. E pezzi di storia che se ne vanno. Il picco della crisi - registrato negli ultimi cinque anni - è racchiuso in un dato drammatico: nella sola zona collinare sono state costrette a chiudere i battenti anche una trentina di insegne storiche tra piazza Medaglie d'Oro, via Scarlatti, via Luca Giordano e dintorni. Qualcuno ha persino stilato una media che mette i brividi: tra il Vomero e l'Arenella è fallita un'impresa al mese.Addio ai nomi che hanno fatto la storia della tradizione commerciale vomerese: Abet, Aruta, Tommasino, Vespero, Loffredo, Brooks, Barone, Antica Cantina di Sica,Annunziata, Peter Pan; e poi - ancora - Furla, Fendi, Novelli, Corcione, Pia, Moscarino, Candido, Mele, Lellero, Genny Ugo e Iannotti. Insegne che i vomeresi doc, e non soltanto loro, ricorderanno bene.