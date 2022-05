Napoli, al via il recupero della cappella Pappacoda

Il centro storico di Napoli è pronto al recupero di un altro bene storico dismesso: si tratta della Cappella Pappacoda, uno dei rari esempi di tardo gotico napoletano, un vero e proprio gioiello nel cuore del centro storico patrimonio dell'Unesco, inaccessibile a tutti da oltre 10 anni. L'iniziativa popolare è nata sui social ed è frutto di un'intesa tra il parroco don Salvatore Giuliano della basilica di San Giovanni Maggiore e varie associazioni con «Aidacon consumatori» nel ruolo di capofila, che finanzieranno la progressiva riapertura.

I lavori sono iniziati in questi giorni con la pitturazione dei cancelli e continueranno con il rifacimento degli esterni del piccolo tempio, vecchio 600 anni: una volta ristrutturata e messa in sicurezza, la cappella sarà destinata ad iniziative culturali, musicali e sociali, con lo scopo finale di includere soprattutto i più giovani in progetti meritevoli per sottrarli alla strada.

«Per il ventennale di Aidacon - ha precisato il suo presidente Carlo Claps - abbiamo deciso di restituire un gioiello speciale alla nostra città. Abbiamo chiamato a raccolta amici, sostenitori e testimonial per finanziare un sogno e le adesioni per fortuna non mancano: la Cappella Pappacoda è un bene inestimabile del patrimonio storico di Napoli».