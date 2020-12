Un cliente utilizzava la palestra mentre altri due erano nel centro benessere. È quanto hanno scoperto i carabinieri nel quartiere Posillipo di Napoli. Nonostante le disposizioni anti Covid che determinano la chiusura delle palestre, il locale era aperto e ad al suo interno c'era anche il titolare.

I militari, vedendo la saracinesca leggermente aperta, hanno pensato inizialmente ad un furto. Hanno, così, controllato ed hanno scoperto quello che invece stava accadendo. Il titolare è stato sanzionato insieme ai 3 clienti per non aver rispettato le recenti normative anti-contagio. Il locale è stato chiuso temporaneamente per 5 giorni.

