La Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli, che dispone la misura della custodia in istituto penale per minorenni per F.C., 14 anni, e I.C., 15 anni, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. I due giovani sono ritenuti gli autori di molteplici rapine a danno di coppie di giovanissimi avvenute nella zona di Posillipo durante il periodo estivo. Le indagini sono state svolte dagli agenti della Squadra Mobile, che sono riusciti ad individuare gli scooter sui quali i rapinatori hanno commesso i raid, identificandone gli utilizzatori. A F.C. è stata contestata la rapina avvenuta il 18 luglio ai danni di una coppia alla quale sono stati portati via, sotto la minaccia di un coltello, due smartphone di ultima generazione.

I.C. è stato invece individuato quale responsabile della rapina avvenuta il 24 agosto a danno di una coppia derubata, sotto la minaccia di una pistola, di una borsa contenente gli effetti personali. Sono stati inoltre entrambi riconosciuti quali autori della rapina avvenuta il 21 luglio a danno di una coppia, che sotto la minaccia di un coltello hanno dovuto consegnare cellulari smartphone e monili in oro. Entrambi sono stati portati all'Istituto penale per i minorenni di Napoli-Nisida.

