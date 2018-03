Napoli, tutti in fila al Cardarelli: l'ultima spiaggia dell'emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Marzo 2018, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 10:12

È l'ultima frontiera dell'assistenza. È qui, al pronto soccorso del Cardarelli, che convergono oltre 200 ammalati in 12 ore. Perché respinti da altre strutture, convinti di trovare nel polo più grande del sud le cure migliori. Affetti da patologie croniche o dal cancro. In fin di vita. Investiti da un'auto pirata. Preoccupati da una febbre che non passa e per tante altre ragioni. C'è chi arriva in taxi o con il 118. Altri pazienti sopraggiungono a bordo di vetture private, insieme con mariti e figli, tra le mani buste piene di indumenti per il ricovero. A ognuno viene assegnato un codice, in base alla gravità delle condizioni cliniche, che dà il via all'attesa per la visita e gli accertamenti utili alla diagnosi. Al triage, gestito da due infermieri che non si fermano mai, «Il Mattino» resta l'intera giornata per capire le ragioni dell'emergenza permanente attraverso racconti e volti segnati dal dolore.Adelaide Danno è la moglie di un ammalato oncologico, di ritorno al Cardarelli dopo un ricovero tramite pronto soccorso avvenuto il 16 marzo. Racconta: «All'istituto tumori Pascale non è possibile accedere senza prenotazione. Il servizio telefonico di assistenza è attivo dal lunedì al venerdì, ore 9-14». In tutta la regione non è previsto un percorso dedicato alle urgenze per questo tipo di pazienti, che così si ritrovano a vivere un altro calvario, dopo quello dovuto alla neoplasia. «Anche per gli ammalati cronici occorre una organizzazione diversa, più attenta sul territorio», interviene il primario Ciro Mauro. E la caposala Flora Verde annuisce. «E i posti letto specifici di oncologia al Cardarelli - è il paradosso indicato dal primario di chirurgia, Maurizio de Palma - sono appena 30: 15 ordinari, 15 in day hospital».