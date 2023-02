Napoli, Carnevale in via dell'Epomeo: boom di presenze nella via commerciale

Sono accorsi in tanti, in via dell'Epomeo, per festeggiare l'anticipo del Carnevale 2023.

Coriandoli, stelle filanti e palloncini, per la gioia dei più piccoli, che numerosi nei caratteritici travestimenti, accompagnati dai genitori, hanno sfilato nella celebre via commerciale.

Musica, Karaoke, e sbandieratori hanno inttattenuto i più grandi, intenti a immortalare la festa con i loro smarphone, qualcuno era in diretta Facebook.

Insomma, evento riuscito per questa prima di Carnevale a Soccavo.

Oganizzato dal Centro Commerciale Naturale Epomeo e presieduto da Giovanni Adelfi, il Carnevale di via Epomeo è alla sua quinta edizione.

Un evento ricco di iniziative e spettacoli patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Campania e Comune di Napoli.

Avvincente il programma: domenica 19 febbraio alle ore 10, c'è il Carnevale dei bambini con le scuole di danza: Oasi dream dance e arte danza e Fil rouge music & eventi. Il gruppo Cantiamo intratterrà gli intervenuti con le più belle sigle televisive. A seguire tanto divertimento, con Zaky animation.

Dalle ore 16,30 selezione musicale a cura di dj Stephan Vegas, Faith e Nerina. ancora: Rosaria Mallardo Band, Sahara Dancer (Danza Del Ventre), Le Tammorre Di Romeo Barbaro.

La giornata vedrà il suo clou, con la commemorazione del grande Aurelio Fierro in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Una targa ricordo, sarà consegnata alla moglie Marisa e sarà ricordato musicalmente con un concerto interpretato da Fabrizio e Aurelio jr.

Lunedì 20, chiuderà la serie di eventi, l’Accademia Caliendo con le sue proposte accompagnata dalla musica di Dj Stephan Vegas.