«Casa del parto» a Napoli, inaugurazione flop: è chiusa da 10 anni

Venerdì 18 Gennaio 2019, 07:00

Davanti all'ingresso ci sono materiali di risulta e arredi ospedalieri abbandonati. Salendo la prima rampa di scale si avverte ancora di più il degrado e l'abbandono in cui versa la Casa del parto: quella che doveva sorgere all'ospedale di Santa Maria del Popolo degli Incurabili nell'ottica di un percorso specializzato di maternità si è rivelata un flop. Sono passati circa dieci anni dall'inaugurazione e la struttura non ha mai aperto. È tutto chiuso. Come si vede da porte e finestre che affacciano sull'antico chiostro del presidio sanitario fondato da Maria Longo per le donne meno abbienti. «Sarebbe stato il luogo ideale per la vocazione naturale di quell'ospedale come voleva la sua fondatrice nel '500 - dice Annamaria Carloni, già parlamentare e firmataria di un'interrogazione sul tema - ma soprattutto un esempio di buona pratica nella nostra regione per contrastare gli eccessi di parti cesarei. Ancora oggi non si capisce perché non sia mai stato aperto».