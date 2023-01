Napoli, case popolari di Barra e San Giovanni: al via la manutenzione

Lavori per assicurare decoro e sicurezza interesseranno i complessi di case popolari di Barra e San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, per i quali da tempo mancano interventi di manutenzione. Il Comune di Napoli ha scelto l'impresa che curerà le opere nei rioni Baronessa e Pazzigno e quella che interverrà per rifare la copertura degli alloggi di Taverna del Ferro.

I due complessi di edilizia residenziale pubblica in via Raffaele Testa e in via Pazzigno sono inseriti nell'accordo quadro il cui valore è di oltre quattro milioni di euro tra cui due milioni e mezzo per lavori, 250mila per lo smaltimento di rifiuti, 285mila per progettazione e spese tecniche. All'importo dei lavori del secondo lotto - che include gli immobili compresi nel territorio delle Municipalità 2, 3, 4, 6 e 7 - sarà applicato il ribasso del trentasei per cento offerto dall'aggiudicatario. L'accordo quadro, che durerà tre anni, prevede la manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e delle aree esterne annesse, delle facciate, dei tetti, della rete viaria, fognaria, idrica ed elettrica. In particolare, gli interventi di manutenzione possono riguardare demolizioni, scavi e rinterri così come opere per ripristini e consolidamento statico. Si lavora anche su mura, controsoffitti, pareti divisorie, tetti, manti di copertura, impermeabilizzazioni. Altresì, i lavori potrebbero riguardare intonaci, porte, infissi, pavimenti, rivestimenti così come opere in fognatura e fondazione e la manutenzione di nuovi impianti idrico-sanitari, impianti elettrici, di riscaldamento, e così via.

Da tempo i residenti del rione Baronessa di Barra - conosciuto anche come “rione dei profughi” – segnalano la necessità di mettere mano all’impianto fognario, dissestato in più punti, e ai locali sottoterra degli alloggi che spesso risultano inagibili per la perdita di liquami. Non va meglio nel rione Pazzigno, a ridosso dell’omonimo parco di San Giovanni a Teduccio, dove si registrano infiltrazioni di acqua piovana e altri problemi negli alloggi e negli spazi comuni. Utilizzando le risorse del bilancio comunale si proverà a rispondere alle esigenze delle famiglie che vivono nelle case popolari della zona orientale di Napoli in cui, per anni, si è operato soltanto in casi di urgenza lasciando spazio anche al “fai da te” da parte dei residenti. Alle circostanze di mancata sicurezza e di degrado si proverà a rispondere con gli interventi che Palazzo San Giacomo ha appena affidato all’impresa. Seguono la verifica di tutti i requisiti da parte del privato, la firma del contratto e altri adempimenti prima di arrivare all’apertura dei cantieri tanto attesi dai cittadini.

Intanto il Comune di Napoli ha affidato all'impresa anche i lavori di manutenzione straordinaria per riqualificare le coperture delle palazzine di Taverna del Ferro finanziati con altre risorse. Bisogna risolvere il grave problema delle infiltrazioni di acqua piovana che interessano gli alloggi dei due blocchi del cosiddetto Bronx di San Giovanni a Teduccio così come denunciato dalle famiglie e dal comitato "di lotta ex Taverna del Ferro". Rimosse le lamiere esistenti e bonificati gli spazi dal guano si realizza un nuovo massetto in conglomerato cementizio alleggerito e un nuovo manto impermeabile e si provvede all'installazione di sistemi per migliorare lo scolo della pioggia. I lavori, per 950mila euro, dureranno cinque mesi.