Napoli città set, centinaia di aspiranti attori in fila all'Edenlandia per un posto da comparsa

Anziani, ventenni e pochi bambini si sono affollati alle porte dell'Edenlandia, fino alle 17 di questo pomeriggio, accomunati tutti dalla stessa speranza: essere selezionati come comparse. Lunghe file chilometriche, infatti, all'ingresso del parco divertimento per la chiamata ai casting di quattro produzioni napoletane: “Mixed By Erry” di Sydney Sibilla, “Napoli Magica” di Marco d’Amore, “L’ultimo spettacolo” di Brando De Sica e la seconda stagione di “Mina Settembre”.

Si cercano comparse e aspiranti attori per figurare in scene in cui è necessaria una gran folla, oppure bisogna simulare dei semplici passanti. Non soltanto, però, si cercano anche dei ruoli più specifici: contrabbandieri, africani, signori distinti, per sapere per quale delle quattro produzioni, però, bisogna rimettersi alla propria immaginazione.

Le aspiranti comparse, cercando di difendersi dal freddo e dal vento con sciarpe e cappelli di lana, alcune anche saltellando sul posto, aspettano solerti in fila il proprio turno ai piedi di un palchetto al centro del parco, dove cast-director e assistenti spuntano man mano dei nomi da una lista, chiamando al microfono la figurazione corrispondente, le scattano un paio di foto e le chiedono di scendere dal palco. Tutto qui. Ognuna delle aspiranti comparse che ha partecipato ai casting verrà sottoposta al vaglio dell’agenzia, che sfoltirà il numero e sottoporrà le fotografie ai registi. Soltanto le comparse che verranno scelte saranno ricontattate. Tra quanto tempo? Il minore possibile, visto che alcune delle quattro produzioni hanno già cominciato le riprese.