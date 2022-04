Catacombe di San Gennaro a Napoli, pubblicata gara per semplificare il percorso di accesso

Riorganizzare e rendere più funzionale il percorso di accesso alle catacombe di San Gennaro a Napoli attraverso il recupero delle cavità sottostanti la basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio: è questo l'oggetto della gara, pubblicata da Invitalia per conto del Ministero della Cultura, per affidare lavori del valore complessivo di oltre 3 milioni di euro. Per presentare le offerte c'è tempo fino al 28 aprile 2022. Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma di gare e appalti di Invitalia.

APPROFONDIMENTI IL RACCONTO Draghi a Napoli, commozione al rione Sanità tra bimbi ucraini... NATALE A NAPOLI «Il Presepe Favoloso», l'assembramento felice al... I VINCITORI Remarkable Venue Awards: ultime settimane per consentire ai vincitori...

I lavori oggetto dell'appalto prevedono in particolare opere di restauro e manutenzione delle cavità, opere strutturali, di collegamento verticale, di sistemazione a verde attrezzato delle aree esterne, opere impiantistiche e monitoraggi. L'obiettivo è quello di aprire una nuova «porta di accesso» alla Napoli greco-romana e favorire il superamento dell'isolamento della parte più profonda del vallone del Rione Sanità, uno dei luoghi fondativi della città di Napoli.

Oggi l'itinerario di visita delle catacombe di San Gennaro parte dalla quota della basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio e porta i turisti ad accedere a quella che è la parte terminale delle catacombe. L'utilizzo delle cave tufacee sottostanti la Basilica permetterà di entrare nelle catacombe dalla quota inferiore ripristinando quello che è, storicamente, l'originario e corretto percorso, prima di culto e poi anche di visita. Gli ambienti ipogei diventeranno un luogo di accoglienza nel cuore della collina a nord della città greco-romana e ospiteranno info-point turistico, uffici gestionali, biglietteria e aree di sosta e di ristoro.