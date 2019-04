Napoli, Galleria Vittoria subito riaperta ma cede Soccavo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 15 Aprile 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo 24 ore di stress alle stelle per gli automobilisti ma anche per gli agenti della municipale impegnati a gestire un traffico letteralmente impazzito ha riaperto la galleria Vittoria. Lavori effettuati in tempo di record già sabato pomeriggio dopo la voragine che si era aperta intorno a 12 sul lato di via Acton. Ieri mattina gli operai della Napoli Servizi hanno rimosso le deviazioni, la segnaletica per piazzata ai due ingressi della galleria, sistemato i blocchi di cemento che delimitano le due carreggiate e riaperto la carreggiata chiusa. Gli assessori Mario Calabrese e Alessandra Clemente hanno tirato un sospiro di sollievo perché certo, come era prevedibile, la serata di sabato è stata davvero difficile con code chilometriche sia su via Acton verso piazza Vittoria che su via Caracciolo direzione via Marina, dove le vetture erano costrette a fare il giro per via Chiatamone.