Napoli, cento giorni di vergogna sul percorso dei turisti

Giovedì 7 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 07:00

Quanto è importante il primo impatto per decidere se ameremo un luogo? Domanda retorica, ovviamente: le prime cose che vedi di un posto dove non sei mai stato sono quelle che determineranno il tuo grado di emozione. Sappiate che negli ultimi cento giorni, la prima cosa che i turisti hanno visto uscendo dalla stazione ferroviaria è un materasso abbandonato.A dire la verità non s'è trattato di un semplice rifiuto lasciato lì a macerarsi alla pioggia e al sole senza che nessuno prendesse provvedimenti. Quel materasso, nel corso dei mesi, ha avuto molti «ospiti» e differenti destinazioni d'uso. Lo testimoniano le cento fotografie, una per ogni giorno, scattate dal comitato «Diritti Essenziali» attraverso le quali si racconta la storia di quell'oggetto: dotato di ombrello per proteggersi dalla pioggia, coperto da un cartone per fare ombra dal sole, utilizzato come bancarella per cercare di vendere roba presa dall'immondizia, sfruttato come panchina.