Napoli, centro commerciale, orti e bosco urbano: ok al progetto per rigenerare Barra

Nuovo centro commerciale, aree verdi e altri spazi da consegnare alla collettività a Barra, nella zona Est della città. Il Comune di Napoli ha adottato il piano urbanistico attuativo per riqualificare oltre 11mila metri quadrati lungo viale delle Repubbliche Marinare.

Il progetto, presentato dalla società Mandes, prevede la costruzione di un centro commerciale su due livelli - servito da un parcheggio nel seminterrato e da altri spazi per la sosta all’esterno - e la realizzazione di un parco e di un giardino urbano. Strade e marciapiedi, per oltre duemila metri quadrati, saranno riqualificati dal privato: si tratta di via Prospero Guidone, di corso IV Novembre e di strada comunale delle Cavolelle, storico tracciato del quartiere, dove si lavora per la ripavimentazione in pietra vesuviana.

Il parco sarà caratterizzato da diversi orti urbani - da aprire anche agli alunni della vicina scuola d'infanzia Perodi - e da un piccolo bosco.

Prevista la costruzione di un portico in legno con sedute, di giostre per bambini, di servizi igienici e di una rampa carrabile e pedonale che metterà in collegamento i due lotti del futuro complesso. Il piano di rigenerazione urbana guarda con attenzione gli amici a quattro zampe: sono due le aree per lo sgambamento destinate ai cani che avranno accesso da corso IV Novembre e da via Guidone.

L’altra area da consegnare alla collettività è il futuro “Giardino urbano” che avrà a disposizione diverse sedute, vialetti pedonali e giochi per bambini con accesso da via delle Repubbliche Marinare e dalla strada comunale delle Cavolelle. La scelta di piante e altre essenze arboree avverrà attraverso l'analisi storica dei luoghi così da evocare il paesaggio rurale che li caratterizzava in passato: è quanto emerge negli atti del progetto che strizza l'occhio all'ambiente anche attraverso l’uso di materiali a basso impatto e di pavimentazioni permeabili e con il sistema di recupero delle acque piovane. In ottica green anche la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

Il piano urbanistico attuativo per riqualificare gli spazi di Barra, in buona parte di proprietà della società, è stato approvato dalla giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi dopo aver ottenuto i pareri di diversi servizi di Palazzo San Giacomo e altri enti. Proprio all'ente di piazza Municipio saranno cedute le due aree destinate a verde attrezzato per complessivi 3.882 metri quadrati. Un nuovo piccolo polmone a favore dei residenti del popoloso quartiere di Napoli Est.