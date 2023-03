Napoli, il centro di recapito di Secondigliano premiato da Poste Italiane come il migliore del Sud

Il centro di recapito di Secondigliano a Napoli è stato premiato da Poste Italiane come miglior centro di recapito tra gli oltre 300 presenti in Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, per la gestione dei volumi e la consegna dei pacchi durante il periodo delle festività natalizie.

«Siamo molto contenti per questo risultato – dice Vincenzo Spasola, che dal 2021 dirige il centro di recapito di Secondigliano –. Ringrazio principalmente i portalettere: grazie alla loro disponibilità e al loro impegno siamo riusciti a raggiungere risultati così importanti. Il nostro centro si occupa delle consegne in diverse zone della città di Napoli particolarmente popolose, spesso penalizzate da una toponomastica non sempre chiara: Scampia, Secondigliano, Chiaiano, San Pietro a Patierno e tutta la zona dei Colli Aminei, compresa la zona ospedaliera. Districarsi in un territorio così ampio e complesso è davvero difficile – continua il responsabile del Centro -, ma la capillarità della rete di Poste italiane, le grandi capacità dei portalettere e le relazioni personali che spesso instaurano con la clientela ci consentono di consegnare i pacchi ovunque e di effettuare anche nel periodo più intenso dell’anno, quello delle festività, quasi il 100% di consegne in giornata».

Nel Centro di recapito di Secondigliano sono impiegati oltre 70 dipendenti; 57 sono le zone di recapito che permettono di servire tutto il territorio grazie alla squadra dei portalettere che ogni anno percorrono quasi 900.000 chilometri. Nel solo mese di dicembre 2022, il Centro ha fatto registrare un incremento medio giornaliero delle consegne dei pacchi del 30% per un totale di 45mila pacchi consegnati con una media di 1.800 pacchi al giorno.

Le operazioni di consegna sono più sicure e veloci grazie all’utilizzo dei palmari di ultima generazione in dotazione ai portalettere di Secondigliano. Il palmare rende più rapide le operazioni come la consegna tracciata di corrispondenza, pacchi e raccomandate, assicurate e atti giudiziari, anche grazie all’utilizzo della firma elettronica del destinatario direttamente sul palmare, permette di contattare telefonicamente il cliente destinatario di pacchi in fase di recapito e di gestire in modo efficace operazioni come il pagamento dei contrassegni, il recapito su appuntamento e il ritiro a domicilio della posta registrata. Grazie ai nuovi palmari, è possibile inoltre gestire il pagamento dei principali bollettini e Mav ed effettuare ricariche telefoniche e PostePay, esclusivamente tramite pagamenti elettronici in modo più sicuro e veloce.

Inoltre, il Centro di recapito di Secondigliano serve anche 45 esercizi aderenti alla Rete Punto Poste, tra tabaccai e punti self-service (i cosiddetti “locker”) con orari di apertura estesi, attraverso i quali è possibile anche effettuare il reso dei propri acquisti online.