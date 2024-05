Napoli, Centro Direzionale: i cittadini chiedono interventi urgenti al Comune

Il Comune di Napoli intervenga subito per il Centro direzionale. È quanto, in sintesi, chiedono in una diffida inviata a Palazzo San Giacomo alcuni residenti e titolari di studi professionali che hanno sede nei palazzi che sorgono a ridosso della area della stazione ferroviaria di Napoli.

Le criticità che si registrano al Centro direzionale sono elencate in una lunga lettera firmata dall'avvocato Sergio Longhi che chiede che ai «residenti e frequantatori del Centro direzionale di Napoli» siano garantiti gli «identici servizi e prestazioni garantite a tutti i residenti della città di Napoli». I disagi lamentati riguardano i servizi di pulizia e di manutenzione del verde.

E ancora: la pavimentazione stradale dovrebbe subire un intervento urgente. Sono richieste anche misure adeguate al fine di «garantire il rispetto della Ztl e della destinazione ad area pedonale del Centro direzionale». Una carenza di interventi, si legge nella missiva, che sta determinando il «continuo e, purtroppo, inarrestabile degrado del Centro Direzionale, con perdita di valore degli immobili oltre che dominuita qualità della vita».