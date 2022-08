«Napoli, il Centro direzionale riparta dagli studenti»

«Residenze universitarie, strutture alberghiere e completamento della cittadella giudiziaria». Ferruccio Izzo, docente di composizione architettonica e urbana dell'Università Federico II del dipartimento di Architettura, traccia la sua visione di ciò che è stato, è e potrà essere il Centro direzionale di Napoli.

Che idea si è fatto del Centro direzionale oggi?

«La situazione in cui siamo arrivati è ben nota a tutti. Dopo la fine degli anni '80, inizi degli anni '90 lo sviluppo del Centro direzionale è stato completamente abbandonato. È mancata la cura dello spazio pubblico. Il progetto di Kenzo Tange e ancora prima quello di Giulio De Luca guardavano anche oltre quella zona, che diventava un elemento importante nella connessione di tutta l'area orientale. Oggi è un'area molto importante negli equilibri della nostra città e soprattutto per lo sviluppo della zona Est, che va sicuramente relazionata molto di più al suo contesto e che ha bisogno di una grande cura degli spazi e dell'inserimento di funzioni con la possibilità di avere residenze e anche strutture alberghiere».

Come valuta il progetto della Regione di spostare i propri uffici a poca distanza dal Centro direzionale, non si rischia uno svuotamento di quell'area?

«Io credo che vada tutto collegato e visto in sinergia con il Centro direzionale. Serve uno sguardo più ampio e una strategia chiara rispetto alle potenzialità che tutta questa parte di città ha. Penso per esempio all'apertura della nuova stazione: un'opportunità che non possiamo farci sfuggire. Il Centro direzionale va visto non solo in rapporto al suo immediato contesto, ma con le relazioni che si possono avere sia verso Nord che verso Sud. Il grande fascio dei binari della stazione centrale è stato sempre visto come una forte separazione, è anche lì che bisogna lavorare. Poi ci sono zone limitrofe che hanno una potenzialità enorme, che non viene sfruttata».

Ovvero?

«Tutta la collina di Poggioreale e lo spazio che anche in termini di verde, con il suo cimitero storico, può offrire. C'è da anni un progetto e anche una concessione che il Comune ha dato per lo sviluppo del Parco cimiteriale nella parte bassa della collina. Legando le 366 fosse con il cimitero, quello storico dei colerici. C'è tutto un sistema, tutte potenzialità che non vengono sfruttate. Non c'è bisogno di fare grandi invenzioni, torniamo a prenderci cura della città». Secondo lei cosa come può essere rilanciato il Centro direzionale?

«Il Centro direzionale può aprirsi ad altri usi e sviluppi. Si può rilanciare e avere l'occasione attraverso questa operazione di ricalibrare anche la mixité che deve esistere nella City. Si potrebbero portare per esempio altre residenze, negli edifici già esistenti, perché non sono necessari nuovi volumi. C'è sempre bisogno però in questa operazione di un rapporto attento tra il vecchio e il nuovo».

Come si potrebbe coniugare il passato con il presente?

«Portando residenze universitarie. Noi sappiamo quante poche residenze per studenti abbiamo a Napoli. E intorno ad un hub come quello dei trasporti può essere un'idea valida, che va vista proprio nell'ottica di dotare il Centro direzionale di nuove funzioni. Non si può pensare ad una parte importante della città isolandola e non vedendola nel rapporto con le altre aree. Il Centro direzionale deve entrare in un forte rapporto con tutto il contesto che ha intorno. È sempre una questione di armonia tra le cose. Bisogna pensare ad uno sviluppo organico. Portiamo all'interno della City anche infrastrutture pubbliche e nuovi servizi. E così le nuove funzioni verranno immediatamente. Bisogna ridare qualità all'area. Perché, allora, non completare la cittadella giudiziaria portando lì Tar e gli uffici della Corte dei Conti?».