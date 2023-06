Servizio Civile Anpas Campania, terzo raduno a Napoli: al centro giovani e pari opportunità

Una giornata per riflettere tutti insieme sul Servizio Civile, sull’importanza di tale attività, sulla formazione dei giovani e sulle sue prospettive future. È questo il senso del terzo raduno regionale del Servizio Civile Anpas Campania (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), che si terrà il 13 giugno presso l’auditorium della Torre C/3 al Centro Direzionale di Napoli.

Il raduno ha per sottotitolo “Giovani, Pari Opportunità ed Istituzioni” e vuole essere un’occasione per puntare i riflettori su un’attività che coinvolge centinaia di migliaia di giovani in Italia, che prestano servizio nel mondo del volontariato, della cultura e del sociale. Si inizia alle 10 con i saluti istituzionali di Nicola Caprio presidente Csv Napoli, Giovanni Ragazzo consigliere Nazionale Anpas, Prospero Violante presidente Anpas Campania.

Dopo l’introduzione di Rosa Ricigliano, rappresentante regionale Anpas, Martina Borriello, delegata Formazione/Comunicazione e Sergio Claudini, delegato Formazione/Convenzioni, poi ci saranno gli interventi di Giovanna De Rosa, direttore CSV Napoli, Maria Michele Acampora, referente regionale Servizio civile Federazione Misericordie Campania, Pierluigi La Manna, coordinatore Commissione Regionale Servizio Civile Anpas Campania, Nino Peluso, responsabile regionale Servizio Civile Anpas Campania.

Seguiranno le testimonianze di Don Federico Battaglia, presidente Noi Napoli e responsabile Pastorale Giovanile Napoli, Rosaria Bruno, presidente dell’Osservatorio Regionale del Fenomeno della Violenza sulle Donne e del Consiglio Regionale Mino Mortaruolo. Concluderà Chiara Tommasini, presidente di Csvnet, modera Egidio Ciancio, coordinatore e responsabile di Area Servizio Civile Anpas Campania. Interverrà il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.