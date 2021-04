Napoli, nasce il centro giovanile «Officina della Creatività» a Ponticelli

La giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessora con delega alle politiche giovanili, Alessandra Clemente, ha istituito il nuovo centro giovanile comunale «Officina della Creatività», ubicato in Via Curzio Malaparte 90, nel quartiere di Ponticelli.

La struttura «va a incrementare la rete dei centri giovanili del Comune di Napoli e sarà presto messa al servizio dell'intero quartiere». «L'ampliamento della Rete - si evidenzia in una nota - si colloca nell'ambito della più ampia strategia dell'ente finalizzata a potenziare, soprattutto nelle aree periferiche della città, la gamma dei servizi offerti ai giovani, per valorizzare il capitale »distribuito e latente« di creatività e innovazione presente nella società napoletana. L'istituzione della struttura va anche in continuità con i lavori di ristrutturazione e potenziamento dello storico centro giovanile Asterix, situato nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nella stessa Municipalità 6».