Via Chiatamone, arrivano i paletti contro i parcheggiatori abusivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 29 Maggio 2018, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano i paletti anti-parcheggiatori abusivi sulle scale di via Chiatamone. I lavori di scavo sono iniziati ieri e oggi si comincerà a posizionare i dissuasori. Il mini-cantiere andrà avanti per tre giorni. Alla fine ci sarà una nuova area protetta, pedonalizzata, attigua alle scale, dove si potranno tenere anche piccoli eventi, come sfilate, manifestazioni, allestire gazebo o altre attività temporanee. Un'iniziativa della Prima Municipalità di Chiaia-Posillipo appunto per contrastare i ras della sosta illegale, garantire maggiore sicurezza nel quartiere e migliorare la viabilità, soprattutto dopo la sparatoria da far west dell'8 aprile scorso, che andò in scena su quei gradini, scatenando il panico tra la folla a passeggio o seduta nei locali di via Partenope, a quell'ora di domenica sera gremita. Un intervento a costo zero per le casse municipali, visto che i paletti a cavalletto che saranno posizionati a protezione dell'area delle scale saranno forniti gratis dalla società Clear Channel Jolly, che gestisce gli impianti pubblicitari del Comune. Sulle transenne, a forma di «U» rovesciata, ci saranno dei rettangoli pubblicitari di 30 per 40 centimetri. Ma è solo il secondo atto, di una strategia messa in piedi dal parlamentino di piazza Santa Maria degli Angeli per blindare via Chiatamone contro la sosta selvaggia, dopo l'istituzione delle strisce blu a spina di pesce del 10 marzo scorso.