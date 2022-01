Napoli, per la chiesa dell'Incoronata nessuna svolta: discarica di abiti razziati dai clochard

La chiesa di Santa Maria Incoronata, ubicata lungo via Medina, come segnalano diversi cittadini al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, continua a versare in pessime condizioni. Gli ingressi, le scalinate ed il fossato sono invasi da rifiuti di ogni sorta, molti dei quali composti da abiti dismessi probabilmente razziati dai raccoglitori di indumenti usati dai molti clochard che vivono per strada in via Medina. Ovunque spadroneggia la vegetazione selvaggia.

«Denunciamo questa situazione da diversi mesi, eppure ancora non si è intervenuti, lasciando questa chiesa storica al degrado e dando una pessima immagine di Napoli. Se non si decide ad intervenire in fretta allora scenderemo noi in campo con un intervento di clean-up come quello fatto per la chiesa di Santa Maria della Sapienza in via Costantinopoli. Raccogliemmo sacchi e sacchi di rifiuti accumulati negli anni davanti al sagrato della Chiesa, nell’indifferenza generale. Avevamo già chiesto l'autorizzazione a pulire ma non ci è stata ancora data l'autorizzazione. La burocrazia purtroppo è un ostacolo anche a interventi di questo tipo. I monumenti e gli edifici storici vanno salvaguardati e tutelati, anche per il bene del turismo. Inoltre questa situazione ci dimostra ancora una volta che l’emergenza clochard va gestita in modo totalmente differente rispetto a quanto si è fatto finora.» ha dichiarato Borrelli.