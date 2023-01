Non solo i cantieri in via Marina, ma anche la chiusura della Galleria Vittoria. I tempi duri del traffico partenopeo sono destinati a diventare ancora più duri, tanto che nei prossimi giorni si tornerà al passato. Via Partenope, da stamattina, sarà riaperta alle auto, per evitare che Napoli resti sostanzialmente spezzata in due parti tra Est e Ovest. Sarà sospesa per l'occasione anche la pista ciclabile. Dalle 6 di oggi, infatti, come stabilito nella seduta del 24 gennaio della Conferenza Permanente dei Servizi, saranno chiuse le corsie in entrambi i sensi di marcia della Galleria Vittoria, così da consentire le opere di rimozione dei ponteggi dalle facciate esterne (sia lato via Arcoleo, sia lato via Acton), dopo l'attesa fine dei restauri delle facciate. I lavori dureranno fino alle ore 6 del 02 febbraio.



Per raggiungere la parte Est della città, dunque, il lungomare sarà di nuovo percorribile liberamente da auto e moto. Il dispositivo di traffico alternativo porterà in sostanza una breve rivoluzione degli attuali sensi di marcia. «Considerata l'importante funzione di collegamento tra il Centro e la zona di Chiaia-Posillipo-Fuorigotta che riveste la Galleria Vittoria si legge nella nota di Palazzo San Giacomo si è reso necessario predisporre un dispositivo temporaneo di viabilità alternativa». Nel dettaglio, per consentire il collegamento in direzione ovest verso Chiaia-Posillipo-Fuorigrotta, in via Chiatamone è prevista «l'istituzione di senso unico di circolazione verso Piazza Vittoria a partire dalla confluenza con via Santa Lucia fino all'intersezione con via Giorgio Arcoleo/Galleria della Vittoria/via Domenico Morelli. Si prevede inoltre, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta e il divieto di fermata sul lato destro del senso di marcia del tratto in questione». In via Arcoleo, per consentire il collegamento in direzione ovest verso Chiaia-Posillipo-Fuorigrotta, ci sarà un «senso unico verso Piazza Vittoria a partire dall'intersezione di via Chiatamone/Galleria della Vittoria/via Domenico Morelli». In terzo luogo, in piazza Vittoria e via Partenope, per consentire il collegamento verso il centro, è prevista l'istituzione di un senso unico di circolazione «a partire dalla confluenza con via Caracciolo fino all'intersezione con via Santa Lucia. Per questo tratto, inoltre, è prevista la sospensione della pista ciclabile». Per quanto riguarda via Santa Lucia, «ecco il senso unico di circolazione da via Cesario Console fino a via Chiatamone, con la sospensione della corsia preferenziale».

Mesi di lavori in vista. Anche in centro storico si apriranno nuovi cantieri, a partire dalla prossima settimana e fino alla primavera. Il calendario degli scavi è fitto, ma già delineato. Dal 6 febbraio al 26 aprile, è programmata una serie di interventi di E-Distribuzione sui cavi della linea elettrica. Le operazioni comporteranno la chiusura di alcune strade a ridosso di Piazza Carità, Pignasecca e Quartieri Spagnoli. Dal 6 all'8 febbraio, gli scavi interesseranno via Pergolella Morbillo: nel tratto compreso tra il civico 10 e via Pasquale Scura la strada sarà chiusa al traffico veicolare. Dal 9 al 15 del mese alle porte, sarà poi off limits il tratto compreso tra via Pasquale Scura e via del Formale. Dal 16 al 23 febbraio, il tratto compreso tra via del Formale e via S. Liborio sarà chiuso al traffico veicolare ad esclusione dei residenti. Dal 22 al 24, il tratto compreso tra via Pasquale Scura e via S. Liborio sarà chiuso al traffico veicolare ad esclusione dei residenti. Dal 28 febbraio al 23 marzo, si lavorerà al marciapiede di piazza Carità. Le operazioni proseguiranno poi fino a fine aprile e interesseranno anche via Toledo, via Monte dei Poveri Vergognosi e vico Lungo del Gelso.