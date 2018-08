Dal Vomero a Chiaia, via negozi e artigiani: largo a fritti e kebab

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Agosto 2018, 10:30

Se n'erano accorti anche i cittadini, che notavano le serrate dei negozi di abbigliamento e le inaugurazioni di bar, pizzerie e ristorante. Un cambiamento tale che in alcuni quartieri ne ha cambiato la fisionomia e le frequentazioni. Come il Vomero, che da area dello shopping sta diventando area del food, o Chiaia che ha perso gli artigiani per vedere baretti, e il centro storico, dove si vendono solo fritture e pizze.Del resto i dati Confcommercio Campania parlano chiaro: dall'inizio dell'anno a giugno il settore della ristorazione ha visto a Napoli città oltre 300 nuove aperture, portando al settore un aumento del 10 per cento destinato a raddoppiare nel secondo semestre. Tutto il settore del food ha avuto un incremento notevole e questo anche grazie all'aumento dei flussi turistici negli ultimi due anni che hanno fatto di Napoli una meta ambita e apprezzata. Negli ultimi tre anni c'è stato infatti un aumento di almeno 20-25 per cento.