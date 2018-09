Giovedì 27 Settembre 2018, 20:40 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 20:48

Una perdita d’acqua, individuata già nel pomeriggio, ha costretto i vigili del fuoco a chiedere alla polizia municipale la chiusura del cavalcavia di via Cinthia: il tratto interessato è quello che da Pianura porta a Fuorigrotta.La zona al momento è presidiata dagli uomini della municipale che, insieme con i pompieri, sono in attesa della squadra tecnica di emergenza dell’Abc, che tarda ad arrivare. La chiusura della tratto di strada sta provocando notevoli disagi agli automobilisti, costretti a seguire un percorso alternativo per raggiungere Fuorigrotta: traffico in tilt