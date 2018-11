Napoli, chiuso l'istituto Martuscelli: i ciechi restano senza assistenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Novembre 2018, 07:00

Erba alta, muretti crollati, rami caduti, vialetti deserti, automobili parcheggiate ovunque. Le serate da tutto esaurito di questa estate sono un lontano ricordo e l'Istituto Martuscelli è ormai terra di nessuno. Il grido d'allarme lo sta lanciando Alessandro Cannavale da qualche giorno, proprio lui che ha dato l'anima per CineMart, la rassegna che ha valorizzato questo luogo chiuso da anni e ne ha fatto riscoprire bellezza e potenziale a chi lo immaginava ormai abbandonato a se stesso. Andrea Torino, commissario dell'Istituto per ciechi fino a luglio e poi in proroga fino a settembre, alza le braccia sconsolato e rammaricato, mentre i dipendenti non ricevono più lo stipendio perché non c'è nessuno che firma i mandati di pagamento, e Mario Mirabile, presidente dell'Unione italiana ciechi di Napoli si è detto «pronto allo sciopero della fame in assenza della nomina del commissario da parte del ministro dell'Istruzione».