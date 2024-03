Napoli, sprofondamento via Campegna: nuove chiusure

Napoli, Novità per via Campegna, vietata al traffico dallo scorso 13 di febbraio a causa di una voragine che si è generata al di sotto del manto stradale per la rottura di una tratta delle condutture fognarie.



A partire da oggi il tratto vietato al traffico si estende perché la Abc ha verificato una estensione del problema alle fognature. Il documento che impone l'ampliemento della chiusura specifica che "La Abc ha comunicato che per la definitiva sostituzione del manufatto fognario dissestato necessita dell’estensione dell’area attualmente cantierizzata con la chiusura, dal 18 al 22 marzo 2024, anche del tratto di strada su via Campegna civ. 62 (altezza incrocio via Giuseppe Testa) e fino al deposito giudiziario della polizia locale