Natale tra i grattacieli del Centro direzionale. Ciò che può apparire come il titolo del nuovo cinepanettone sarà invece il mega villaggio che sbarcherà a piazza Salerno dal 13 dicembre, con spettacoli per bambini, elfi, stand di cioccolata e laboratori di pasticceria. Quest'anno si respirerà area di festa anche tra i vialoni - di un'area per troppo tempo abbandonata - grazie al Napoli Christmas Village. Dal 13 al 20 dicembre sarà festa grande. Il Centro direzionale prende vita e colore grazie ad un contenitore di iniziative che si pone l'obiettivo di rilanciare - a partire dal Natale - la cittadella dei palazzoni e l'intera area Est della città, individuata come innesco della Napoli del futuro.

APPROFONDIMENTI Salerno accende le luci d'artista: unicorno e albero tra le attrazioni E a Caserta torna la Notte bianca: pattinaggio e Babbo Natale Natale a Montesarchio con feste in piazza e incontri al museo

Ma cosa ci sarà nel villaggio? Innanzitutto un Babbo Natale a disposizione dei più piccoli, per qualche foto ricordo e per donare sorrisi anche ai meno fortunati. Difatti rispetto ad altre iniziative a pagamento, che si terranno durante il periodo all'ombra del Vesuvio, quella immaginata al Centro direzionale sarà completamente gratuita per i cittadini. Non ci saranno ticket di ingresso, ma chi vorrà comprerà e consumerà ciò che reputa opportuno e nelle proprie possibilità economiche. Non è finita qui: perché tra le decine di stand ci saranno gli elfi, fedelissimi aiutanti di Babbo Natale, e cibo di qualità: cioccolata e prodotti di pasticceria. Sono stati organizzati anche una serie di spettacoli per bambini. L'inaugurazione è prevista per il 13 dicembre, alle 17, con una parata che farà il giro del quartiere. Uno strillone per avvisare tutti i cittadini della zona. Il Centro direzionale è il primo luogo che si incontra per chi arriva dall'autostrada, per l'accesso in città, e questo potrebbe portare nella zona tanti visitatori provenienti dalla Città metropolitana, senza considerare la facilità di parcheggio. La fiera nella city disegnata da Kenzo Tange vedrà ancora il 14 dicembre l'esibizione di un Coro Gospel, e nei giorni 14, 17 e 18 dicembre il teatrino dei burattini di Antonio Mercurio. Un modo per rendere il sito vivo anche di sera, almeno in quei giorni. Chissà che un simile evento non induca i tanti bar, ristoranti e pizzerie dell'area a restare aperte oltre le 17, ora in cui al Centro direzionale scatta una sorta di coprifuoco.

Impegnata nell'organizzazione degli eventi natalizi l'assessore alle Attività produttive Teresa Armato. «Nel cartellone natalizio - spiega Armato - rientra anche il Napoli Christmas Village al Centro direzionale e gli eventi per la Befana in piazza Mercato. La volontà è quella di far vivere a cittadini e turisti tutte le bellezze della città e offrire loro tante occasioni di svago legate al Natale, con eventi che mostrano loro la magia della nostra arte presepiale, ad esempio, ma anche la grande bravura e preparazione dei nostri artisti e la possibilità di vivere chiese e luoghi storici del nostro grande patrimonio in maniera inedita, assistendo a performance teatrali e concerti, ad animazione per le strade e a tour tra stand di prodotti tipici». Sulla city ribadisce: «Il Centro direzionale in questo discorso è cruciale. Lo abbiamo annunciato mesi fa, che avremmo organizzato un Natale anche in quei luoghi, e siamo stati di parola. Resta essenziale per l'amministrazione tutta l'area ed è una dimostrazione l'impegno di far rivivere dei luoghi rilanciandoli dal degrado e dall'abbandono». Decine le iniziative promosse dal Comune di Napoli in tutta la città. Dal 3 dicembre al 6 gennaio, in calendario, visite guidate, grandi eventi e performance teatrali e musicali che animeranno le strade e le piazze delle dieci Municipalità. Sono previsti anche diversi infopoint dell'assessorato guidato dalla Armato.