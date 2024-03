«Voglio solo riportarmi a casa mia moglie, cremarla e farla stare con me fino a che non chiuderò gli occhi anche io». Le parole di Maurizio Boddi, quasi 80 anni, commuovono sia per tono di voce sia per contenuto. Riavvicinarsi, fisicamente, alle spoglie di sua moglie - morta da 7 anni - è diventato uno dei principali obiettivi della sua esistenza. Ma è un'impresa che dura dal 17 ottobre del 2022. A quella data, infatti, risale il secondo crollo del cimitero di Poggioreale. Parliamo cioè del cedimento della Congrega della Resurrezione. Da quasi un anno e mezzo nessuno dei parenti può ricordare i suoi morti. Nemmeno un fiore. Qualcosa si muove, però: «La procura ha dissequestrato l'area qualche giorno fa», spiega l'assessore comunale con delega ai Cimiteri Vincenzo Santagada.

A ottobre '22 il boato del crollo. Dopo quasi un anno e mezzo, i riti funebri sono ancora negati per chi è sepolto nella congrega della Resurrezione, nel Cimitero Nuovo di Poggioreale. «Credo ci siano oltre 1000 defunti lì - prosegue Boddi - Personalmente, nella Resurrezione ho i miei genitori e mia moglie: tutti al quarto piano della Congrega. Ho rispetto nel lavoro dei giudici, anche se il tempo passa. Ho anche testimoniato davanti al magistrato, in passato. Il suolo è del Comune e la gestione è di un'Arciconfraternita. Tra poco farò 80 anni: il mio scopo di vita è ormai solo quello di riprendermi mia moglie. Non poterle più portare un fiore a Natale, per me che sono un credente, è una cosa che mi riempie di tristezza». Tocca corde profonde, lo sfogo di Boddi, che purtroppo non è certo l'unico a trovarsi nel limbo del sepolcro off-limits. «Sono anche vicepresidente del Comitato Resurrezione - prosegue - Ci battiamo proprio per la riapertura della congrega Resurrezione. Il presidente si chiama Valentina Crisci. Tutti hanno parenti sepolti lì e storie simili alla mia. Ci facciano tornare a portare un fiore ai nostri cari. Solo questo chiediamo».

Il nodo principale, naturalmente, riguarda le tempistiche della possibile riapertura dell'area. Alcuni parenti - come lo stesso Boddi - chiedono in sostanza che gli sia consentito almeno l'accesso nella zona dei sepolcri, così da prendere le spoglie dei propri cari e magari procedere con una cremazione. Il dissequestro, di cui dà notizia l'assessore Santagada, è sicuramente un passo che va nella direzione di una soluzione dell'impasse. Ma le tempistiche della riapertura della Congrega, a oggi, non sono ancora stabilite.

«La procura ha dissequestrato l'area - spiega Santagada - Abbiamo inviato una nota alla Congrega, che deve procedere alla messa in sicurezza per il rientro dei parenti. Anche la procura ha chiesto loro di procedere con la messa in sicurezza. Siamo in attesa di una risposta ufficiale da parte dei proprietari della Cappella, che pare si stiano organizzando per la progettazione del lavoro. Compiuto questo passo, ragioneremo sui tempi del possibile rientro dei cari». La città dei morti di Poggioreale, la Père Lachaise partenopea, è un patrimonio storico e monumentale troppo spesso abbandonato a se stesso. «Di domenica si potrebbe entrare anche con i motorini nelle cappelle - racconta Giuseppe Pinto, padre di Ornella, uccisa dal marito tre anni fa - Da quando hanno riasfaltato, si vedono centinaia di motorini e auto parcheggiate. Nel giorno di maggior afflusso, ci sono svariati parcheggiatori abusivi, anche immigrati, che chiedono la mazzetta in cambio della sosta».