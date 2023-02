Napoli, il "circo" nel cantiere Enel al Parco Mascagna: l'ultima trovata dello street-artist

«Benvenuto al Circo Mascagna!», esclama un domatore al suo leone. Ma non si parla del circo. O almeno, non di quello vero, ma di una raffigurazione artistica, «realizzata a mano con cartone riciclato». L’ultima provocazione dello street-artist Ruben D’Agostino serve ad accendere i fari su un cantiere dell'Enel di una decina di metri quadri, aperto e fermo ormai da un mese e mezzo, su largo Mario Abbate, nei pressi del parco Marco Mascagna nel quartiere collinare dell’Arenella. A spiegare come nasce “Il Circo Mascagna” è lo stesso artista originario del Vomero: «Ho scelto la parola circo perché le recinzioni di questi lavori sono lì da circa un mese e mezzo, senza che gli stessi vengano terminati. L'idea nasce dal fatto che comunque la recinzione assomiglia a una vera e propria gabbia; e visto che questa città è diventata praticamente un carrozzone del circo, per cui dobbiamo districarci tra pagliacci e giocolieri, vedendo una gabbia, ho pensato mancassero solo dei leoni, che poi sono l’attrazione più importante del circo. Il messaggio è indirizzato all’intera classe politica, coloro i quali dovrebbero far sì che questo cantiere non resti ancora per lungo tempo sulla strada, abbandonato e non terminato. In questo caso è indirizzato anche all'Enel se, come mi hanno detto, è la ditta interessata dai lavori».

Al di là dei riferimenti circensi, il luogo dell’opera non è affatto casuale. «L’installazione – prosegue D’Agostino - è all’interno di un cantiere adiacente al parco Mascagna che da poco è stato rinnovato dopo mesi di chiusura, con le strutture ludiche per i bambini che sono state sostituite con estrema difficoltà. Per cui trovavo molto attinente la definizione di Circo Mascagna». D’Agostino è ormai attivo da diverso tempo nel segnalare dissesti stradali e ritardi nella realizzazione degli interventi di arredo urbano da parte dell’amministrazione comunale, attraverso le sue provocazioni artistiche dissacranti ma che fanno al contempo riflettere. Spera dunque, anche in questo caso, che a seguito della sua performance, il cantiere aperto dall’Enel venga chiuso in tempi celeri.

In merito al cantiere, dalla Municipalità 5 Vomero-Arenella fanno sapere che si è trattato di un intervento per una riparazione fatta con carattere d'urgenza da parte della società che si occupa della rete elettrica. E che il ritardo è dovuto al ripristino della pavimentazione con la stessa tipologia delle precedenti mattonelle, prima che queste venissero rimosse per l'avvio dei lavori. Una scelta, quella dell’ente di via Morghen, che serve a tutelare il decoro dei vialoni che perimetrano il parco Mascagna. «L'approvvigionamento è stato un po' lento. Ho sentito l'impresa e mi ha assicurato che entro una settimana dovrebbero arrivare le mattonelle. Per cui entro un massimo di 10 giorni sarà ripristinato il manto stradale», fa sapere la presidente della Municipalità, Clementina Cozzolino.