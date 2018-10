Circumvesuviana, caccia ai ticket nelle stazioni deserte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Ottobre 2018, 11:00

Il caos biglietti, la fuga dallo straordinario e le bacchettate della Regione, che scrive ad Eav e ammonisce: «Riaprite le biglietterie». Viaggiare sui treni della Circumvesuviana è spesso complicato, farlo con in tasca un biglietto può esserlo ancora di più. Colpa della mancanza di personale ma anche di regole spesso sconosciute, soprattutto a turisti e viaggiatori occasionali. Per qualche giorno (ieri c'è stata un'eccezione, per gestire l'affflusso agli Scavi apeti gratuitamente) la biglietteria della stazione di Ercolano è stata chiusa: un cartello avvisava (in italiano e in un inglese balbettante) che era possibile comprare il ticket direttamente a bordo. Ma c'è stato chi si è lamentato di essere salito sul treno e di aver trovato il capotreno inflessibile: niente biglietti, se non col sovrapprezzo, in pratica la multa. Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, si è fatto portavoce dei disagi degli utenti e ha denunciato il caso: «I passeggeri giunti a destinazione sono stati regolarmente multati perché sprovvisti di ticket causando le giuste proteste dei viaggiatori. La disorganizzazione è a monte. Ha tutte le caratteristiche in alcuni casi di un tranello». Ma il presidente Eav Umberto De Gregorio gli risponde subito: «Se Borrelli conosce casi concreti li porti subito in azienda, con nome e cognome di chi fa il tranello».