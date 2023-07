Città metropolitana di Napoli, Cirillo vince il premio Eccellenze del sud 2023

Vincenzo Cirillo consigliere della Città Metropolitana di Napoli riceverà giovedì 27 luglio il premio “Eccellenze del Sud”.

«Sono davvero felice e di ricevere questo premio, tutto questo mi ripaga del lavoro svolto in questi anni. Ho scelto da sempre di fare politica in modo innovativo. Usando strumenti nuovi, vicini alla gente per raccontare la realtà che viviamo. In questi anni abbiamo capito la portata delle rete e del suo effetto mediatico e di risonanza: quando grazie al web connettiamo le persone e le idee, esse crescono. E crescono le opportunità e la voglia di cambiare. Ecco questo premio mi sprona a fare ancora di più per il Sud e per la Città Metropolitana. Ma soprattutto per i nostri giovani affinchè possano trovare opportunità di crescita e lavoro qui al Mezzogiorno senza essere costretti ad andare altrove. Dobbiamo tenere sempre a mente che l'arte rappresenta l'unica realtà che promuove e fa crescere il nostro territorio. Le cose che molti considerano futili e inutili sono quelle che ci regalano bellezza, economia, ricchezza e che ci rendono la meta prediletta di migliaia e migliaia di turisti». Dichiara il consigliere Cirillo con delega alla promozione del territorio e all’agricoltura.