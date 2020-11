Il sesto Ciro day, indetto dall'associazione “Ciro Vive” – in memoria del giovane tifoso azzurro ucciso nel Maggio 2014 – si è svolto tra le mura dell'Ospedale del Mare di Ponticelli. Una giornata senza i soliti eventi di aggregazione, non consentiti per l'emergenza sanitaria, ma interamente dedicata alla solidarietà ed all'altruismo. Un appuntamento “con la vita” come è stato definito dagli stessi membri dell'associazione che da stamattina, si sono recati al nosocomio del quartiere per donare sangue nell'ambito dell'evento “noi ci siamo”.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, il Ciro day all'ospedale del Mare I CONTROLLI Napoli, al setaccio l'area di Porta Nolana: denunce e sanzioni ITALIA Corso Novara, la bomba ecologica a due passi dalla stazione centrale I QUARTIERI Napoli, corso Novara: bomba ecologicaa due passi dalla stazione... IL BLITZ Giugliano, scoperta una «sala slot» abusiva: denunciati...

LEGGI ANCHE Corso Novara, la bomba ecologica a due passi dalla stazione centrale

«E' vero che c'è l'emergenza da covid – afferma Antonella Leardi – ma ci sono anche tante altre patologie che continuano a mietere vittime. Ci sono persone che combattono contro leucemie e cancri che non vanno dimenticate e che mai come ora, hanno bisogno dell'impegno di ognuno di noi. Abbiamo voluto onorare così la memoria di Ciro – che oggi avrebbe compiuto 36 anni – attraverso l'attivismo di ognuno di noi».

Un momento di sostegno insomma, per tutti i pazienti – anche non covid – che ancora necessitano di sangue per poter continuare a sperare. «Chi può – dichiara Paolo Fusco dell'associazione “Ciro Vive” – ha il dovere morale di venire a donare sangue. In un periodo come quello che stiamo affrontando, non vanno dimenticati gli ultimi e chi combatte contro mali incurabili. Il sesto “Ciro Day” ha proprio questo scopo. Sostenere gli altri e donare una speranza. Lo facciamo perchè siamo convinti che solo con questo esempio si possa vincere la paura e fare cià che è giusto per tutti».

Ultimo aggiornamento: 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA