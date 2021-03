Napoli città abbandonata: la giungla dei cartelli stradali sbiaditi, errati o divelti

C'è un segnale stradale sul lungomare di Napoli, a via Caracciolo, che indica la necessità di prestare attenzione a qualcosa che si presenterà dopo 50 metri: quel qualcosa, però, è ignoto. Il segnale stradale è monco, non c'è la parte più importante del messaggio, perché dal palo che lo reggeva è stato strappato via il cartello; e nessuno ci ha fatto caso, nessuno l'ha rimesso a posto. A dire la verità alla segnaletica stradale napoletana da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati